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Ne cevabı istiyorsun? Basın toplantısında Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar

Ne cevabı istiyorsun? Basın toplantısında Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar
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Son dakika haberine göre A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası düzenlediği ilk basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının soru cevap kısmında Eski Futbolcu Tümer Metin ile Şenol Güneş arasında gergin anlar yaşandı. Tümer Metin, ''Tecrübesizdik, teknik ve taktik olarak da yeterli değildik. Peki bunlar neden olmadı? Bunu soruyorum. Cevabını öğrenmek için buradayız.'' dedi. Şenol Güneş ise Tümer Metin'in bu çıkışına karşılık ''Ne cevabı istiyorsun'' karşılığını verdi. İşte o gergin anlar...


Son dakika haberine göre A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası düzenlediği ilk basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının soru cevap kısmında Eski Futbolcu Tümer Metin ile Şenol Güneş arasında gergin anlar yaşandı. Tümer Metin, ''Tecrübesizdik, teknik ve taktik olarak da yeterli değildik. Peki bunlar neden olmadı? Bunu soruyorum. Cevabını öğrenmek için buradayız.'' dedi. Şenol Güneş ise Tümer Metin'in bu çıkışına karşılık ''Ne cevabı istiyorsun'' karşılığını verdi.
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