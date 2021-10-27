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MHK SON DAKİKA! Yeni MHK Başkanı kim oldu? Ferhat Gündoğdu kimdir? Hakem Ferhat Gündoğdu hangi takımı tutuyor?

MHK SON DAKİKA! Yeni MHK Başkanı kim oldu? Ferhat Gündoğdu kimdir? Hakem Ferhat Gündoğdu hangi takımı tutuyor?
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TFF resmen açıkladı. MHK'nın yeni Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Peki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Hakem Ferhat Gündoğdu hangi takımı tutuyor? İşte MHK'nın yeni başkanı ve üyeleri...

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?
Ferhat Gündoğdu aynı zamanda "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürütmüş hakemlerdendir. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

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