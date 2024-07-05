UEFA skandal bir karara imza attı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. TFF, itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a gidiyor. Bilindiği gibi Alman Bild, UEFA'nın soruşturma başlatması sonrası Demiral'ın bozkurt sevincinden ceza alması için skandal algı operasyonuna girişmiş ardından 2 maç ceza aldığına ilişkin, karar açıklanmadan haber yapmıştı. Öte yandan Merih Demiral'ın babası ATV'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.