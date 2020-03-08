MAÇ SONUCU: Sivasspor 2-2 Galatasaray 08.03.2020 18:29

Süper Lig'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda Sivasspor 59. dakikada Emre Kılınç'ın ayağından bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımda Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşılaşmasında yedek soyundu.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine orta sahada Mario Lemina'ya görev verdi.





Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao'dan oluşan 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Galatasaray'da yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika, 21 kişilik kadroda yer almadı.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Sivasspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.





SİVASSPOR'DA EMRE KILINÇ SÜRPRİZİ

Ev sahibi Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankara deplasmanında ilk 11'de forma giyen Emre Kılınç'ın yerine Galatasaray karşısında Yasin Öztekin'i sahaya sürdü.

Sivasspor; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin ve Mustapha Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Barış Yardımcı, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Derlek, Emre Kılınç, Claudemir ve Arouna Kone yedek kulübesinde yer aldı.





SİVASSPOR'DA EKSİKLER VE KART CEZASI SINIRINDAKİLER

Sivasspor'da orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılarda kaleci Samassa, defans oyuncusu Appindangoye, orta saha oyuncuları Fernando ve Hakan Arslan, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

SİVASSPOR İÇ SAHADA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İç sahadaki 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik mücadelede tribünlerin tamamı doldu.

Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu.

Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu.

Sivasspor sahaya "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun", Galatasaray ise "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" pankartıyla çıktı.