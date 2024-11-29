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Liverpool fizyoterapistinden Arda Güler’e saygısız hareket! Madridliler tepkili!
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Liverpool fizyoterapistinden Arda Güler’e saygısız hareket! Madridliler tepkili!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 18:26

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’e, Liverpool’un fizyoterapistinden gelen beklenmedik hareket sosyal medyada büyük tepki topladı. Fair play ruhuna aykırı bu davranış kısa sürede viral oldu

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduran Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Anfield Road'da kozlarını paylaştı.

Liverpool'dan Kritik Galibiyet
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Liverpool ikinci yarıda Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçla İngiliz ekibi yoluna 3 puanla devam ederken, Real Madrid'i zorlu bir süreçle karşı karşıya bıraktı.

Arda Güler İçin Tarihi An
Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, kariyerinde unutulmaz bir an yaşadı. 57 dakika sahada kalan genç yıldız, ardından yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Ancak Arda, bu tarihi maçta saha içinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Saha İçinde Saygısızlık: Su Vermediler
Karşılaşmanın ikinci yarısında bir sakatlık nedeniyle Liverpool sağlık ekibi ve malzemecileri sahaya girdi. O sırada rakip takımdan su isteyen Arda Güler, Liverpool ekibinin bu isteğini görmezden gelmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı
Arda'nın yaşadığı bu durum, İspanyol taraftarlar başta olmak üzere sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Liverpool'un fair play ruhuna aykırı olarak değerlendirilen bu hareketine futbolseverlerden sert eleştiriler geldi.

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