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Lille'den Burak Yılmaz'a veda paylaşımı

Lille'den Burak Yılmaz'a veda paylaşımı
20.05.2022 16:36

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Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille, Burak Yılmaz için veda mesajı yayınladı. Lille'den yapılan açıklamada, "72 maç, 25 gol ve 2 şampiyonluk yaşayan Kral Burak, LOSC'den ayrıldı. Bunun için ve diğer her şey için teşekkürler Kral" ifadeleri kullanıldı.

Spor Videoları

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Burak Yılmaz için veda mesajı yayımladı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz, gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmişti. Geçtiğimiz sezon görev aldığı 33 maçta 18 gol atıp, 5 asist yapma başarısı gösteren tecrübeli golcü, takımının lig ve kupa şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Fransız ekibi, Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Lille'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tecrübeli golcüye teşekkür edildi. Lille'den yapılan açıklamada, "72 maç, 25 gol ve 2 şampiyonluk yaşayan Kral Burak, LOSC'den ayrıldı. Bunun için ve diğer her şey için teşekkürler Kral" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan tecrübeli golcü de sosyal medya hesabından, Fransız kulübünde kazandığı iki kupayla fotoğrafını paylaşarak, Lille'e ve taraftaralara teşekkür etti.

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