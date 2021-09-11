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Leicester City 0-1 Manchester City | Gol: Bernardo Silva

Leicester City 0-1 Manchester City | Gol: Bernardo Silva
11.09.2021 19:02 - Son Güncelleme: 11.09.2021 19:02
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Leicester City 0-1 Manchester City! İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Leicester City deplasmanından 3 puanı tek golle kopardı. Manchester City'e maçı kazandıran gol 62. dakikada Bernardo Silva'nın ayağından geldi. İşte Bernardo Silva'nın Leicester ağlarına bıraktığı o gol...


İngiltere Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk etti.

A Spor'dan canılı yayınlanan mücadeleyi Manchester City 1-0 kazandı.

Manchester City'nin golü 62. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

Maçın ardından Manchester City puanını 9'a yükseltirken, Leicester City 6 puanda kaldı.

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