Leicester City 0-1 Manchester City | Gol: Bernardo Silva

Leicester City 0-1 Manchester City! İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Leicester City deplasmanından 3 puanı tek golle kopardı. Manchester City'e maçı kazandıran gol 62. dakikada Bernardo Silva'nın ayağından geldi. İşte Bernardo Silva'nın Leicester ağlarına bıraktığı o gol...
İngiltere Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk etti.
A Spor'dan canılı yayınlanan mücadeleyi Manchester City 1-0 kazandı.
Manchester City'nin golü 62. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.
Maçın ardından Manchester City puanını 9'a yükseltirken, Leicester City 6 puanda kaldı.