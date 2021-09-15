Kara kartal devler liğinde sahne alıyor! Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Beşiktaş Dortmund maçı öncesi futbolseverler arama motorlarında karşılaşmaya dair Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? EXXEN SPOR paketi nasıl alınır? sorularını aratıyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilen soruların yanıtları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene tek temsilcimiz olan Beşiktaş, C grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde formda bir dönem geçiren Beşiktaş, mücadeleyi kazanarak 3 puan ile başlangıç yapmak istiyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Dortmund maç bileti, Beşiktaş oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak? EXXEN SPOR paketi nasıl alınır?

Şampiyon Beşiktaş 2021/2022 sezonunda yeni bir maceraya ilk adımını atıyor.



Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 19.45'te Almanya temsilcisi B.Dortmund'u konuk edecek.



Beşiktaş, 3 yıl sonra ilk kez Devler Ligi'nde boy gösterecek.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.

Dijital platform Exxen bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak. Bu kapsamda Exxen ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından sık sık araştırılmaya başlandı. Çağrı merkezi numarası merak ediliyor. Peki, Exxen müşterileri hizmetleri numarası kaç? Exxen iletişim hattı ve telefon numarası nedir? İşte tüm bilgiler

EXXEN MÜŞTERİLERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

İletişim Numarası: 08502418148

İşte tüm bilgiler;

Kurumsal Bilgiler

Ticaret Unvanı: EXXEN DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 96731-5

Merkez Adresi: Levent Mahallesi Hayat Sk. No: 4/ Beşiktaş/İstanbul

Elektronik Posta Adresi: exxen@mail.comdatatr.com

Kep Adresi: exxenyayincilik@hs03.kep.tr

Vergi Numarası: Beşiktaş Vergi Dairesi / 6450371077

Mersis Numarası: 0645037107700001

EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.

Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.

EXXEN TV HANGİ MARKALARDA?

Samsung

Vestel

Arçelik

Beko

Grundig

Philips

Sunny

Regal

Toshiba

Altus

OnvoSabaNordmende

Axen

Woon

Hi-Level

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Kritik mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta 3 eksik göze çarpıyor.



WELİNTON&MONTERO OYNUYOR

Siyah-beyazlı temsilcimizde sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Stoperde Montero&Welinton ikilisi oynayacak.



SERGEN YALÇIN İLK DEFA...

Devler Ligi'nde forma giyme şansını elde eden teknik direktör Sergen Yalçın hoca olarak ilk deneyimini yaşayacak. Kaleci Ersin, Rıdvan, Kenan, Larin ve Kenan da şans verilmesi durumunda Devler Ligi'nde ilk maçlarına çıkacak.



N'SAKALA&LARİN 11'E DÖNÜYORLAR

Yabancı kontenjanı nedeniyle ligdeki son maçta 11'de sahaya çıkamayan Cyle Larin ile N'Sakala'nın bugün Dortmund'a karşı 11'de sahaya çıkacak. N'Sakala'nın sağlık sorunu olmadığı ifade edildi. Kartal 10 yabancı ile oynayacak.