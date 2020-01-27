Kobe Bryant, Lionel Messi'yle THY reklamında oynamıştı! THY'den Kobe açıklaması 27.01.2020 10:45

Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti. THY'nin küresel marka elçisi olan Kobe Bryant, Lionel Messi'yle birlikte THY'nin reklam filminde oynamıştı. Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant için Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, başsağlığı mesajı yayımladı. Üstün, Kobe için "Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" dedi. İşte Kobe'nin Messi'yle oynadığı reklam filmi...