Haberler Video Kobe Bryant hayranları Staples Center'da yas tutuyor |Video-Son Dakika Videoları
Kobe Bryant hayranları Staples Center'da yas tutuyor |Video-Son Dakika Videoları

Kobe Bryant hayranları Staples Center'da yas tutuyor |Video-Son Dakika Videoları

27.01.2020 11:05

Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonrası 41 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore Bryant da bulunuyor. Kobe hayranları acı haberi alır almaz Bryant'ın Los Angeles Lakers için maçları oynadığı ve bir efsane haline geldiği Los Angeles'taki Staples Center'ın dışında toplandı. Taraftarlar Bryant'ın anısına çiçek, basketbol topu ve spor ayakkabı bıraktı.


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