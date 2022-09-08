Juan Mata İstanbul'da! Galatasaray 10 numarayı imzaya getirdi! İşte sözleşme detayları

Transferin son gününde üst üste bombaları patlatan Galatasaray, İspanyol orta saha Juan Mata'yı imza için İstanbul'a getirdi.

Galatasaray 'ın her konuda anlaşmaya vardığı İspanyol Juan Mata İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı kulüp 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Juan Mata son olarak Manchester United forması giyiyordu. Mata sağlık kontrolünden geçtikten sora resmi sözleşmeye imza atacak.

2 MİLYON EURO'NUN ALTINA İNDİ

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten 8 milyon Pound yıllık ücret talep etti. Erden Timur'un pazarlıklarının ardından Mata, talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon Euro'nun altına indirdi.

Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı. James Rodriguez yerine Galatasaray tarafı 34 yaşındaki Juan Mata'yı tercih etti.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI...

Galatasaray Juan Mata transferi için KAP'a açıklama yaptı. "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.