Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Jesus'un bugün son görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Jesus, kulübün tarihinde Vitor Pereira'dan sonraki ikinci Portekizli hocası olacak.

Fenerbahçe tarihinde ilk kez arka arkaya 8 sezon şampiyon olamadı. Vitor Pereira, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla ikinci kez takımın başına getirildi. Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından Sarı Lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı ve sezonu Trabzonspor'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Ligin son haftalarındaki başarılı futbol ve toplanan puanlarla birlikte kulüp camiasında da gelecek sezon için Kartal'la yola devam edilip edilmemesi ya da takımı şampiyonluğa taşıması için dünya çapında başarılı yabancı bir teknik direktör getirilmesi tartışıldı.

Ancak Ali Koç yönetimi tercihini deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan yana kullandı. Jesus, beşinci yılına girecek Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin dokuzuncu teknik direktörü olacak.

Şimdi, Jesus'un önünde büyük bir lig şampiyonluğu beklentisi ile Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için erken başlayacak bir sezon var.

Kupalarla dolu bir kariyer

67 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde daha önce Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştırdı.

Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan çalıştırıcı, Portekiz futbolunun önde gelen kulüplerinden Benfica ile tüm yerel kupaları en az bir kez olmak üzere toplam 10 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.

Çalıştırdığı ilk döneminde bu kulüple üç şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik direktör, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı başardı.

Bir kez Sporting Lizbon ile, beş kez de Benfica ile olmak üzere toplamda altı kez de Taça da Liga'yı (Portekiz Lig Kupası) kazandı.

Portekiz futbolundaki başarılarının ardından 2019 yılında Brezilya Serie A takımlarından Flamengo'nun başına geçen Jesus, o yıl Güney Amerika futbolunun en prestijli kupası olan Copa Libertadores'i ve lig şampiyonluğunu kazandı.

Ardından 2018 yılında kısa bir dönem Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Jesus, ikinci dönemi için 2019 yılında tekrar Benfica'ya dönse de, ligde ilk sezonu dördüncü sırada tamamladı. Üst üste gelen istenmeyen sonuçların ardından da ikinci sezonunda sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Jesus, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından, en iyi 10 kulüp antrenörü arasında gösterildi.

The Athletic'ten Jack Lang, Brezilya'nın Palmeiras takımında görev yapan teknik direktör Abel Ferreira hakkında okurlardan gelen soruları yanıtladığı bir yazısında Jesus ile Ferreira arasındaki farklara değiniyor.

Lang bu cevabında Jesus hakkında şunları yazıyor:

"Jesus, taç çizgisinde kendisini beğenmiş dik kafalı bir figürdür."

Portekiz'in dünya futboluna kazandırdığı bir diğer başarılı teknik direktörlerden olan Paulo Fonseca, futbolculuğu döneminde Estrela Amadora'da oynarken Jesus da onun hocasıydı.

The Athletic'ten James Horncastle, bu dönemin Fonseca için oldukça "dönüştürücü" olduğunu söylüyor. Jesus dönemi öncesinde Fonseca'nın teknik direktörlük eğiliminin olmadığını aktaran Horncastle, röportajda okuruyla Fonseca'nın şu sözlerini paylaşıyor:

"Oyuncular olarak çok fazla şey öğrenmedik. O zamanlar oyun çok gelenekseldi, çok fizikseldi. Çok fazla adam adama markaj yapardık. Jorge ise sahip olduğum ilk taktik koçumdu. Olayları farklı görmemizi sağladı ve oyun boyunca çok taktiksel düşünmeye başladım. Üç şey vardı: Alan, top ve rakibimiz. Savunma organizasyonu hakkında ondan çok şey öğrendim. Oyunun o aşamasının tüm detaylarını. Birçok şeyi anlamaya başladım."

Flamengo, Jesus'la ilk senesinde kaldırdığı kupalar öncesinde 10 yıl şampiyonluk yaşayamamıştı.

Socrates Dergi yazarlarından Atahan Altınordu, Flamengo'nun şampiyonluk hikayesini yazdığı yazısında zaferde aslan payını taktik ve teknik yönetimi nedeniyle Jesus'a teslim ediyor:

"Bunun âdet yerini bulsun diye söylenmiş bir söz olup olmadığı konusunda şüpheye düşerseniz, oyuncuların çoğunun kariyerinde yaşadığı düşüşün nasıl tamamen tersine döndüğüne göz atabilirsiniz.

"Ya da duran top organizasyonlarına, artık ezberlenmiş hâle gelen hücum setlerine, bugüne kadar mütevazı bir kariyer süren Arao'nun orta sahadaki önemine dikkat edebilirsiniz. En olmadı 18 pas sonunda Gremio'ya attıkları golü ya da Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali'nde Liverpool'a kaybettikleri maçı izlemek dahi fikir verecektir."

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JORGE JESUS OYUN SİSTEMİ

Jorge Jesus'un tercih ettiği favori oyun sistemi 4-1-3-2 dizilişidir. Savunmada dörtlü bir diziliş tercih eden Jorge Jesus, tek ön liberolu sistemi tercih etmektedir. Portekizli teknik adamın çift forvetli hücum anlayışı da oyun sisteminde dikkat çekmektedir.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.