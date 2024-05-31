İZLE I Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi! İşte detaylar...

Fenerbahçe sosyal medya hesabından Kartal'a teşekkürlerini ileten bir açıklama yaptı.

Açıklamanın detayları şu şekilde:

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL

Renklerine, tarihine ait olduğun;

formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, Değerlerine, Aidiyetine, Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:

"FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…"