Hatayspor – Eyüpspor maçında tarihe geçecek anlar! Kaleciler peş peşe kırmızı gördü…

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor evinde Eyüpspor'u konuk etti. Maçta tarihe geçecek olaylar yaşandı. Penaltı atışlarının yapıldığı 4. tur maçında sahalarda ender görülen olaylar yaşandı. Ev sahibi takım kalecisi Abdullah Yiğiter, 90'da kırmızı kart gördü. Hatay'ın 5 değişiklik hakkı bitince, kaleye Mame Diouf geçti. Normal süresi 1-1 biten maçta uzatma bölümü başlayınca, 6. değişiklik hakkıyla yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar oyuna girdi. Uzatmalarda kaleye geçen kaleci Yavuz Buğra Boyar da 120+1. dakikada kırmızı kart görünce Diouf yeniden kaleye geçti.