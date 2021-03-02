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Halı sahalar açıldı mı? Hangi saatler arasında halısahalar açık olacak? |2 Mart 2021 Güncel

Halı sahalar açıldı mı? Hangi saatler arasında halısahalar açık olacak? |2 Mart 2021 Güncel
02.03.2021 13:30
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları vatandaşlarla paylaştı. Bu bağlamda vatandaşlar, ''Halı sahalar açıldı mı? Hangi saatler arasında sahalar açık olacak? Halı sahalar hangi illerde hizmet verecek? Halı salarda hangi tedbirler alındı'' sorularını arama motorlarında aratmaya başladılar. Ayrıntılar A Haber Muharibi Mert Hacıoğlu aktardı. İşte detaylar...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları vatandaşlarla paylaştı. Bu bağlamda vatandaşlar, ''Halı sahalar açıldı mı? Hangi saatler arasında sahalar açık olacak? Halı sahalar hangi illerde hizmet verecek? Halısalarda hangi tedbirler alındı'' sorularını arama motorlarında aratmaya başladılar. İşte açıklanan yeni karalara göre detaylar...

Başkan Erdoğan; "Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir." açıklamasında bulundu.

Peki halı sahaların açılacağı düşük ve orta riskli illerimiz hangileri?

Mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.

Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

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