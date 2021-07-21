Avrupa serüvenimiz Galatasaray ile başlıyor. ''Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Galatasaray-PSV canlı izle'' kelimesi Google damping yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün PSV Eindhoven ile mücadele edecek. Saat 22.00’de start alcak maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Karşılaşma TV8’den yayınlanacak. Galatasaray-PSV maçı TV 8 canlı izleme linki!

''Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Galatasaray-PSV canlı izle'' kelimesi Google damping yaptı. Galatasaray sezonun ilk resmi maçına Hollanda'da çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elem Turu ilk maçında Galatasaray zorlu PSV Eindhoven deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Maçın şifreli kanaldan yayınlanıp yayınlanmayacağı da sorgulanıyor. Philips Stadı'nda oynanacak mücadele amacıyla temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. İşte; PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı! PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

PSV GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

PSV GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ : https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

PSV GALATASARAY MAÇI

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Philips Stadı'nda oynanacak mücadele için temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, kulübün resmi hesabından kamp kadrosunu duyuruldu.

Kadroda, en son antrenmanda sakatlanan ve durumu hakkında endişelenilen Radamel Falcao da yer aldı.

Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne ise kadroda yer almayan isimler.