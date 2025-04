Göztepe yarı finalde! Stoilov: "Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı"

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 00:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 00:08

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, rakibin 10 kişi kalmasının işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, maçta iki farklı oyun oynadıklarını kaydetti.

Kendilerine adına güzel bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Göztepe yıllar sonra yarı finale yükseldi. Çok mutluyum. Zor bir süreçten geçtik. Bu süreç bizim adımıza henüz bitmedi. Taraftar ve oyuncularımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şekilde başarılı günler gelecek. Taraftarlarımız için her zaman sonuna kadar her şeyimizi vermek istiyoruz. Onlar ne olursa olsun her zaman takımın arkasında. Nasıl bir süreç içinde olursak olalım bizi destekliyorlar. Göztepe gerçekten çok güçlü bir aile. Bugünkü galibiyet bizim için çok değerliydi. Bize önemli bir öz güven verecektir. Maçta bizim adımıza iki farklı yarı vardı. İlk yarıda Beşiktaş çok daha iyiydi. 3-0 da olabilirdi. İlk yarıdaki futboldan mutlu değilim. Kırmızı kart ve ikinci yarıyla birlikte bazı düzeltmeler yaptık ve takım olarak istediğimiz baskılı oyuna kavuştuk. Bundan mutluyum. İlk yarıdan hoşlanmadım diyebilirim. Rakibimiz 10 kişi kalmasa maçı çevirmek bizim için zor olurdu. Her maçta ikinci yarıdaki oyunu sergilememiz gerekiyor. Onların da arkasında güçlü bir destek vardı. İki farklı oyunu düzeltmek için oyuncularımla konuşacağım."

Maçta 3 gol atarak turu getiren Romulo Cardoso'ya gelen tekliflerle ilgili bir soruya Stoilov, şu şekilde cevap verdi:

"Romulo takımın bir parçası ve işi gol atmak. Biz aslında onu yaklaşık 1 yıl önce aldığımızda kendisi büyük bir efor sarf etti ve çalıştı. Büyük bir gelişim gösterdi. Takım için oynaması ve mücadele etmesi golleri getirdi. Çok büyük potansiyeli var. 1,5 ay sakatlık yaşadı. Sakatlıktan önce de transfer söylentileri aklını karıştırdı. Oyuncularımızın aklının karışmaması gerekiyor. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan önemli bir teklif aldık ama kulübümüz bu teklifi kabul etmedi. Kulüp olarak önemli hedeflerimiz var ve bu hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hep beraber hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Benim işim genç oyuncuların gelişimini sağlamak ve kulübe getiriler sağlamak."

Göztepe'nin Avrupa hedeflerinden de bahseden Stoilov, "Bu hedefi sezon başında ben koydum. Kulüpten kimse böyle bir şey söylemedi. Her zaman Avrupa için mücadele eden takımlarda çalıştım. Göztepe ailesinin ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm. Taraftarların ne kadar bağlı olduğunu gördüm. Her maçımızı dolu tribünlere karşı oynadık. İlk dakikadan itibaren takıma hırslı ve genç oyuncular kattık. Onlara her zaman inandım. Benim işim bu takımın kurulması ve gelişimin sağlanması. Bu sene aile olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bu sene olmasa bile bu yolda büyük adımlar atacağız. Göztepe ligde yeni bir takım. Çok genç oyunculardan kurulu. Bu sene önemli sıkıntılar yaşadık. Uzun süren sakatlıklar bize büyük bir sıkıntı yaşattı. Bunlar futbolumuzu etkiledi. Bu bir bahane değil. Mücadelemize aynı şekilde devam ediyoruz. Şu anda hedefimizde yürümeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.