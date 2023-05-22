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Göztepe play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? | Video

Göztepe play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? | Video
22.05.2023 14:03

OTOMATİK OYNAT

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Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Play-off maçlarının günü ve saati belli oldu. Peki; Göztepe play off maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte Bodrumspor-Göztepe karşılaşmasının maç günü ve saati...

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Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

İlk tur karşılaşmaları 26 Mayıs Cuma günü, ikinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı yer ise daha sonra duyurulacak.

1. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

17.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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