Göztepe - Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı! Romulo'nun golü neden iptal edildi? İşte VAR konuşmaları!

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, Romulo'nun attığı golün iptali maçın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu incelemek üzere saha kenarındaki monitöre gitti. VAR ile hakem arasında geçen diyaloglar, golün neden iptal edildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

VAR hakemi, pozisyonun hücum faulü içerdiğini belirterek Kadir Sağlam'a inceleme önerisinde bulundu. Kadir Sağlam, sahaya gelerek incelemeye başladı. VAR hakemi, pozisyonun önemli noktalarını Sağlam'a gösterdi ve ayaktaki temas anını tekrar izletip yakınlaştırma yaptı.

Kadir Sağlam, inceleme sonucunda Romulo'nun golünün öncesinde faul yapıldığını tespit etti ve golü iptal etti. Sağlam, kararı doğrultusunda oyunu faul kararıyla yeniden başlattı.

İŞTE VAR KAYITLARI

VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul."

Kadir Sağlam: "Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım."

VAR: "APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana."

Kadir Sağlam: "Tamam göster. Tamam."

VAR: "Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur."