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Ziraat Türkiye Kupası | Bergama Belediyespor Halil Yılmaz ile öne geçti

Ziraat Türkiye Kupası | Bergama Belediyespor Halil Yılmaz ile öne geçti
13.10.2020 17:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor evinde Manisaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 68. dakikada Halil Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.


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