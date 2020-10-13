Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor evinde Manisaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 68. dakikada Halil Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Ziraat Türkiye Kupası | Bergama Belediyespor Halil Yılmaz ile öne geçti
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