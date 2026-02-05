SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL | Konyaspor 5-0 Aliağa (Kaan Adar - KK)GOL | Konyaspor 5-0 Aliağa (Kaan Adar - KK)Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 17:38 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Konyaspor, 88. dakikada Kaan Adar'ın kendi kalesine attığı golle Aliağa karşısında skoru 5-0 yaptıBunlar da Var 01:14Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto 05.02.2026Perşembe 09:09Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026Perşembe 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:19Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN