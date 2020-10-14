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GOL | İngiltere U21 2-1 Türkiye U21

GOL | İngiltere U21 2-1 Türkiye U21
14.10.2020 00:03

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 3 maçında Türkiye U21, 90+2. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi.


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