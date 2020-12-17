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Gençlerbirliği 0 - 2 Tuzlaspor

Gençlerbirliği 0 - 2 Tuzlaspor
17.12.2020 15:23
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Son dakika haberine göre A Spor ekranlarından canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek kupadan elendi. İşte Gençlerbirliği 0 - 2 Tuzlaspor maçının golleri...


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Tuzlaspor ise son 16 turuna yükseldi.



Maçtan dakikalar
Tuzlaspor'da 32. dakikada ceza sahası sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat Bora, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0



Tuzlaspor'da 43. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda topu taşıyan Aosman'ın pası ile buluşan Sarr ceza sahası içerisinde topu köşeden ağlara yolladı. 2-0



Stat: Eryaman
Hakemler: Koray Gençerler x, Baran Eraslan x, Bersan Duran x



Gençlerbirliği: Atalay Gökçe xx, Ömürcan Artan xx, Kadir Enes Kıra xx, Halil İbahim Pehlivan xx (Emir Ortakaya dk. 74 xx), Batuhan Uçan xx, Hasanalp Birken xx, Mustafa Hüseyin Seyhan xx, Furman xx (Mert Kabasakal dk. 46 xx), Kağan Özkan xx (Osman Emirkan Demir dk. 46 xx), Sami Gökhan Altıparmak xx (Seyit Ali Kahya dk. 85 ?), Baran Başyiğit xx
Yedekler: Emin Emir Kavasoğlu, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Polomat, Murat Yıldırım,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan



Tuzlaspor: Alexander xx, Samet Asatekin xx, Baran Işık xx, Yasin Güreler xx, Mahmut Bulut xx, Cajic xx (Arif Morkaya dk. 72 xx), Vedat Bora xx, Sarr xx (Ahmet Yazar dk.63 xx), Aosman xx, Onat Kutay Kurt xx (Pucko dk.63 xx), Özgürcan Özcan xx (Zubanovic dk.81 ?)
Yedekler: Metin Erol, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Vedat Bora (dk. 32), Sarr (dk. 42) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)

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