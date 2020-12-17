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Antalyaspor 1 - 0 Boluspor | A SPOR Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor 1 - 0 Boluspor | A SPOR Ziraat Türkiye Kupası
17.12.2020 17:04
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sürüyor. Saat 15.00'te başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Antalyaspor evinde Boluspor'u ağırladı. Süper Lig temsilcisi Antalyaspor karşılaşmayı 52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı gol ile kazandı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sürüyor. Saat 15.00'te başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Antalyaspor evinde Boluspor'u ağırladı. Süper Lig temsilcisi Antalyaspor karşılaşmayı 52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı gol ile kazandı.
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