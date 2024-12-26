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Galatasaray’ın transfer listesinde Issa Kabore sürprizi!
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Galatasaray'ın transfer listesinde Issa Kabore sürprizi!

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 22:07

Cimbom, 23 yaşındaki Burkina Fasolu sağ kanat oyuncusunu transfer listesine ekledi. Galatasaray, savunmadaki ana planına göre net kararını verecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Benfica'da kiralık olarak forma giyen Issa Kabore'yi listesine ekledi.

Galatasaray bu transferi ana planını belirledikten sonra bitirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, 3'lü savunmada oynamaya devam ederse bu transfer rafa kalkacak. Ancak 4'lü savunmaya karar verilirse Kabore'ye imza attırmak için tüm şartlar zorlanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Burkina Fasolu genç yıldızın transferine onay verdiği de gelen haberler arasında... Burkina Fasolu futbolcu için Sarı- Kırmızılılar'ın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Kariyerinde hem sağ bek, hem sol bek hem de kanat bek olarak oynayan Kabore'nin Okan Buruk'un sistemine uyduğu belirtildi. Bu sezon Benfica'da 7 maça çıkan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı. Burkina Faso Milli Takımı'nda 40 kez görev alan genç yıldız, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Kabore, Manchester City ve Benfica'nın dışında Marsilya, Mechelen, Troyes ve Luton Town formasını giydi.

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