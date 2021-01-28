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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken 'Fenerbahçe' beğenisi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken 'Fenerbahçe' beğenisi!
28.01.2021 00:00
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Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıkça istediği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devrede. iki ezeli rakibin transfer etmek için uğraştığı İrfan Can'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kahveci, Şampiyonlar Ligi resmi instagram hesabının paylaştığı Fenerbahçe içerikli gönderiyi beğendi. İrfan Can'ın bu hamlesi Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. İşte o paylaşım...


Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıkça istediği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devrede. iki ezeli rakibin transfer etmek için uğraştığı İrfan Can'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kahveci, Şampiyonlar Ligi resmi instagram hesabının paylaştığı Fenerbahçe içerikli gönderiyi beğendi. İrfan Can'ın bu hamlesi Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. İşte o paylaşım...
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