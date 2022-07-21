Galatasaray Leo Dubois transferini duyurdu

Transferde bombaları birer birer patlatan Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından bir transferini daha duyurdu.

DUBOIS ARTIK ASLAN

Sarı kırmızılılar, Lyon'da forma giyen sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BEŞİNCİ TRANSFER

Dubois, Cimbom'un bu dönemki beşinci transferi oldu.