GALATASARAY KOPENHAG MAÇI CANLI 📺 GS KOP maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan, Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesiyle grubu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren gol 58'de Lerager'den geldi.



Bayern Münih ve Kopenhag adlarını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yazdırırken, grubu son sırada tamamlayan Manchester United Avrupa'ya veda etti.

SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Kopenhag maçıyla formasına kavuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçlarında forma giyememişti.

Teknik direktör Okan Buruk, tedavisi tamamlanan Sanchez'e Kopenhag maçında ilk 11'de görev verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Hakim Ziyech ise maça yedekler arasında başladı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.

Kopenhag'daki meydanlarda bir araya gelerek tezahürat ve marşlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'na hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar, tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açarak, Filistin'e destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Parken Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünü doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Bu arada stadı dolduran Kopenhag taraftarları da bir tribünde koreografi yaptı.

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, hafta sonunda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Kopenhag karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha'yı sahaya sürdü.

Galatasaray, önemli maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

GENÇLİK LİGİ MAÇINI 6-0 KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan maçta Kopenhag'a 6-0 yenildi.

Kopenhag'daki Valby Stadı'nda oynanan maçta Danimarka ekibinin gollerini Bidstrup, Tchicamboud (2), Chiakha, Nemeth ve Risnaes attı.

Galatasaray'ın üçüncü bitirdiği grubu Kopenhag lider tamamladı.