RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti
08.05.2021 22:35
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Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Babel, Falcao ve Arda Turan'dan geldi. Beşiktaş'ın golünü Ghezzal kaydetti.


Süper Lig'in 40. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray Babel, Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın tek golünü ilk yarının son dakikalarında Rachid Ghezzal penaltıdan kaydetmişti. Ligde şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen derbi maçı, Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte zirve yarışında işleri iyice kızıştırdı.

Beşiktaşla arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-kırmızılılar, 78 puana yükselmeyi başardı. Beşiktaş ise 81 puanda kaldı.

Ligin son iki haftasında Beşiktaş, Karagümrük ve Göztepe ile oynayacakken, Galatasaray, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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