Galatasaray FFP son dakika! Mustafa Cengiz'den Galatasaray'a FFP müjdesi

Yarın yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da Mustafa Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Finansal Fair Play konusunda taraftara müjde veren Cengiz, seçimde Yiğit Şardan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Finansal Fair Play müjdesi veren Cengiz, seçimin düzgün ilerleyebilmesi için adayların hiçbiri aleyhine konuşmadığını ifade etti.





İşte o açıklamalar...

Bugün biraz rahatsızım. Üst üste 3 terapi birden olunca yordu beni. Ancak yine de bir Galatasaraylı olarak dimdik ayaktayım. Bir müjdeyi camiama vermek istiyorum. Geldiğimiz günden beri FFP ile uğraştık. UEFA sağ olsun bizi çok iyi dinledi. 2+1 ceza alacakken, 4 yıl yapılandırma yaptık. CAS'a gittik, onu da kazandık. Ancak UEFA bizi sınırladı. Transferlerde, satmadan alamazsın kuralı çok zorladı bizi. Belki bunu taraftara anlatamadık. Eleştiriye asla kızmam. Haklı bir eleştiriyse ders alırım. 3 yılda 2 şampiyonluk aldık, 2 de kupa aldık. Bu, camianın gücünden geliyor. Bugün vereceğim sevinçli haber, bugün itibarıyla 1 yılımız olmasına rağman FFP'den çıkış yaptık. UEFA'ya çok teşekkür ederim. Bize ikna oldular.

"HERKES KENDİ DESTANINI YAZAR"

Sağ olsunlar bizi bugün 1 yıl önceden serbest bıraktılar. Bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bir günde olmadı bu, çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Camia mutlu olsun istedim. Galatasaray dünyada 2 defa yapılandırma anlaşması yapan ve 2 defa çıkış yapan tek kulüp sanırım. Herkes kendi destanını yazar.

"BÜTÜN ADAYLAR DEĞERLİ"

Camia bugünlerde çok gergin. Bütün camia huzur istiyor. Laf sokmalar, laf atmalar beni çok rahatsız ediyor. Ben bunu hiç istemezdim ama pandemi koşullarında böyle oldu. Yapamazdık, devlete mi baş kaldıracaktık? Bütün adaylar değerli, bütün adayların listelerinde çok değerli arkadaşlar var. Birbirlerine çatmasınlar zaten sadece bana çatıyorlar. Yahu çekildim diyorum yine bana çatıyorlar. Bana çatın ama birbirinize sert yapmayın. Yetmedi mi 2 aydır her platformda konuşuldu. Hiçbirinin aleyhine konuşmadım. Yok mu bende konuşacak materyal? Özellikle konuşmadım. Seçimin düzgün ilerlemesini istedim.

YİĞİT ŞARDAN'A DESTEK

Benim gri listede çok arkadaşım var. Kurumsal hafıza çok önemli. Seçimde Yiğit Şardan'ı destekleyeceğim.