SON DAKİKA: Galatasaray’ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu!

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu. Rakipleri Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'i geride bırakan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi.

Galatasaray'ın 38. başkanı bugünkü olağan genel kurulda belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 30 sandık hazırlandı. Galatasaray'da seçimli genel kurul divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

38. Başkanını seçecek olan Galatasaray'da oy verme işlemi 15.00 itibarıyla sona erdi. Üyeler, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda oylarını kullandı.

SAYIM İŞLEMİ BİTTİ

Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda oy hakkı bulunan yaklaşık 8 bin 500 üyeden 4 bin 731'i oyunu kullanırken, sayım işlemi de sona erdi.

BURAK ELMAS YENİ BAŞKAN OLDU

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu.

Rakipleri Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'i geride bırakan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi.