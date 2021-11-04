Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş açıklaması: Kimsenin haddi değildir

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın 'Adalet' paylaşımını sonrası iki kulüp arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklama yapan Elmas, "Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik." dedi. Ancak iki gün önce Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in, "Beşiktaş'ın galibiyeti haklı falan değildir." sözlerini unuttu. Öte yandan Çebi ile iletişim halinde olduklarını belirten Elmas, "Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.