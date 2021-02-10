Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 Alanyaspor kazandı. Alanyaspor'un golleri Babacar (2) ve Salih Uçan'dan gelirken Galatasaray'ın gollerini Mohamed ve Gedson'dan geldi. İşte Galatasaray Alanyaspor maç özeti...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 Alanyaspor kazandı. Alanyaspor'un golleri Babacar (2) ve Salih Uçan'dan gelirken Galatasaray'ın gollerini Mohamed ve Gedson'dan geldi. İşte Galatasaray Alanyaspor maç özeti...