Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 Alanyaspor kazandı. Alanyaspor'un golleri Babacar (2) ve Salih Uçan'dan gelirken Galatasaray'ın gollerini Mohamed ve Gedson'dan geldi. İşte Galatasaray Alanyaspor maç özeti...