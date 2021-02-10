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Galatasaray 2-3 Alanyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE

Galatasaray 2-3 Alanyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE
10.02.2021 23:24
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 Alanyaspor kazandı. Alanyaspor'un golleri Babacar (2) ve Salih Uçan'dan gelirken Galatasaray'ın gollerini Mohamed ve Gedson'dan geldi. İşte Galatasaray Alanyaspor maç özeti...


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 Alanyaspor kazandı. Alanyaspor'un golleri Babacar (2) ve Salih Uçan'dan gelirken Galatasaray'ın gollerini Mohamed ve Gedson'dan geldi. İşte Galatasaray Alanyaspor maç özeti...
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