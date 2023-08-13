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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:25 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 18:26

Fred Resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşmenin detayları

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 avro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusunun maliyetini KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam Transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Son Dakika: Fred resmen Fenerbahçede Transfer KAPa bildirildi, maliyeti...

İŞTE FRED'İN AÇIKLAMALARI;

Böyle Türkiye'nin en büyük kulübüne ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu. Kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Bunun için de ekstra mutlu oldum. Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum. Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum

KAZANMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Brezilya milli takımında 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başkana, Mario Branco'ya, Okan Özkan'a ve bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum.

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