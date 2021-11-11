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Ali Koç’tan Mesut Özil sözleri: Ticari işleri bırakmalı

Ali Koç’tan Mesut Özil sözleri: Ticari işleri bırakmalı
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Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe'de taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, FB TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Ali Koç açıklamalarının başında bazı transferlerin elde olmayan sebeplerle son dakikaya kaldığını söyledi. Koç, "Fenerbahçe'nin kadrosu bana göre Süper Lig'in en iyi kadrosu" yorumunda bulundu. Başkan Koç, Pereira'nın arkasında olduklarını vurgularken, Mesut Özil için ise "Ticari işleri bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması lazım." dedi.

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