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Erman Toroğlu'ndan Karagümrük maçına damga vuran Altay Bayındır hakkında övgü dolu sözler

Erman Toroğlu'ndan Karagümrük maçına damga vuran Altay Bayındır hakkında övgü dolu sözler
03.10.2020 22:12

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın son anlarında Kanarya'yı ipten alan kaleci Altay Bayındır şüphesiz maça damga vurdu. Maç sonunda A Spor'da değerlendirmelerde bulundan yorumcu Erman Toroğlu Sarı-Lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Toroğlu "Altay Fenerbahçe kalesinde oynayacak, saha dışında da Fenerbahçe takımını temsil edebilecek bir çocuk, kaliteli bir çocuk." dedi.


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