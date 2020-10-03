Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın son anlarında Kanarya'yı ipten alan kaleci Altay Bayındır şüphesiz maça damga vurdu. Maç sonunda A Spor'da değerlendirmelerde bulundan yorumcu Erman Toroğlu Sarı-Lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Toroğlu "Altay Fenerbahçe kalesinde oynayacak, saha dışında da Fenerbahçe takımını temsil edebilecek bir çocuk, kaliteli bir çocuk." dedi.
Erman Toroğlu'ndan Karagümrük maçına damga vuran Altay Bayındır hakkında övgü dolu sözler
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