Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Guilherme çalımı! Yönetim resmen istedi... 03.01.2020 01:05

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme için harekete geçti. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Guilherme'yi, Fenerbahçe yönetimi resmen istedi. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce,Guilherme transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.