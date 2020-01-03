Haberler Video Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Guilherme çalımı! Yönetim resmen istedi...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Guilherme çalımı! Yönetim resmen istedi...

03.01.2020 01:05

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme için harekete geçti. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Guilherme'yi, Fenerbahçe yönetimi resmen istedi. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce,Guilherme transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları