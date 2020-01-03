Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme için harekete geçti. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Guilherme'yi, Fenerbahçe yönetimi resmen istedi. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce,Guilherme transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Guilherme çalımı! Yönetim resmen istedi...03.01.2020 01:05
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