Galatasaray, Brighton'dan kadrosuna kattığı Florin Andone için flaş bir karar verdi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Andone'nin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Florin Andone 2 gol atarken, asist yapamadı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Andone'nin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.
Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Florin Andone 2 gol atarken, asist yapamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.