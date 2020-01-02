Galatasaray'dan Florin Andone için flaş karar! Sözleşmesi feshedilecek... 02.01.2020 23:34

Galatasaray, Brighton'dan kadrosuna kattığı Florin Andone için flaş bir karar verdi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Andone'nin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Florin Andone 2 gol atarken, asist yapamadı.