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Fenerbahçe'den harcama limitine rağmen dev transfer operasyonu! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi

Son iki sezondur taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. tamamlarken Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti. Gelecek sezon da Avrupa kupalarında yer alamayacak sarı-lacivertliler, Erol Bulut önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor. Harcama limitine takılan Fenerbahçe buna rağmen bombaları bir bir patlatacak. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

06.08.2020 11:16 - Son Güncelleme: 06.08.2020 11:16
Fenerbahçe'den harcama limitine rağmen dev transfer operasyonu! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi

Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray'dan 220 milyon, Beşiktaş'tan 120 milyon TL az olması sarı lacivertlilerin önümüzdeki sezon transfer yapmasına engel bir durum oluşturuyordu.

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Fenerbahçe'den harcama limitine rağmen dev transfer operasyonu! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi

Ligi 6. sırada bitiren Galatasaray yüzde 15'lik sapma oranıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL, Beşiktaş 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe 177 milyon 573 bin 89 TL, son şampiyon Başakşehir 170 milyon 654 bin 928 TL, lig ikincisi Trabzon ise 152 milyon 395 bin 425 TL harcayabilecekti.

Fenerbahçe'den harcama limitine rağmen dev transfer operasyonu! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi

Ancak sarı lacivertli ekip TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve dün itibarıyla bombaları tek tek patlattı.

Fenerbahçe'den harcama limitine rağmen dev transfer operasyonu! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi

ÖNCE HOCA AÇIKLANDI
Fenerbahçe ilk olarak Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini 'Yuvana Hoş Geldin' mesajıyla duyurdu.

Fenerbahçe'den harcama limitine rağmen dev transfer operasyonu! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi

BOMBANIN PİMİ ÇEKİLDİ
Fenerbahçe akşam saatlerinde resmi hesaptan pimi çekilmiş bomba emojisi paylaşmıştı. Herkes bu transferin Mert Hakan olacağını düşünüyordu. Belirlenen harcama limitine rağmen transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, taraftarı heyecanlandıracak flaş transferleri adeta tek günde bitirdi.

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