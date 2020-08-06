Fenerbahçe'den harcama limitine rağmen dev transfer operasyonu! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi
Son iki sezondur taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. tamamlarken Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti. Gelecek sezon da Avrupa kupalarında yer alamayacak sarı-lacivertliler, Erol Bulut önderliğinde yeni sezona hazırlanıyor. Harcama limitine takılan Fenerbahçe buna rağmen bombaları bir bir patlatacak. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
06.08.2020 11:16
- Son Güncelleme: 06.08.2020 11:16
BOMBANIN PİMİ ÇEKİLDİ
Fenerbahçe akşam saatlerinde resmi hesaptan pimi çekilmiş bomba emojisi paylaşmıştı. Herkes bu transferin Mert Hakan olacağını düşünüyordu. Belirlenen harcama limitine rağmen transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, taraftarı heyecanlandıracak flaş transferleri adeta tek günde bitirdi.
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