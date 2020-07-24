Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül gelişmesi! Anlaşma sağlandı, geri dönüyor | Fenerbahçe transfer haberleri

24.07.2020 13:12

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı.Tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği maçından sonra siyah-beyazlı kulübe veda edecek. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Turgay Demir aktardı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesinin detayları...

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Süper Lig'de bu sezon da hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, transferde de adımlar buna göre atılıyor. Sarı lacivertlilerde Gökhan Gönül transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

1 maç sonra Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı.