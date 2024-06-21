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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024, 14:05 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024, 14:05

Fenerbahçe transferleri açıkladı: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı

Son dakika haberi! Transfer dönemine Teknik direktör Jose Mourinho anlaşarak hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, iki isme daha imzayı attırdı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mert Hakan Yandaş ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Transfer dönemine Teknik direktör Jose Mourinho anlaşarak hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, iki isme daha imzayı attırdı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mert Hakan Yandaş ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

MERT HAKAN'LA 2 YIL DAHA
Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

LEVENT MERCAN'LA 3 YILLIK ANLAŞMA
Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.

MOURINHO DÜN GÖREVE BAŞLAMIŞTI
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho, görevine başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı'mızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı. Sportif direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Portekizli teknik adamın ekibinde birinci yardımcı antrenör Salvatore Foti, fitness antrenörü, metodolojist, spor bilimcisi Stefano Rapetti, ikinci yardımcı antrenör, duran top antrenörü, yardımcı fitness antrenörü Luca Fatiga, analiz sorumlusu Michele Salzarulo, taktik analiz ve antrenman performans analiz sonumlusu Ricardo Formosinho ile data analiz sorumlusu Giovanni Cerra'nın yer alacağı belirtildi.

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