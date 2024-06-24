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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 08:29 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 08:30

Milli Takım antrenmanına damga vuran anlar! Montella, Arda Güler'in yeleğini elinden böyle aldı | VİDEO

A Milli Futbol Takımımızın 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı Çekya maçı öncesi dün yaptığı idmanda Türkiye'yi ayağa kaldıran bir görüntü A Spor kameralarına yansıdı. Görüntülerde İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın takımla çalışmak için hazırlık yapan Arda Güler'in elinden yeleği aldığı görüldü. Güler'e herhangi bir direktif vermeyen Montella'nın gergin tavırları dikkat çekti. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Konuyla ilgili TFF'den açıklama gelirken Güler de bu paylaşımı yeniden paylaştı. Montella'nın daha sonra Arda Güler'le kısa süreli bir konuşma yaptığı gözlemlendi. Genç yıldız da Vincenzo Montella'nın yanından ayrıldı ve Selçuk Şahin'in olduğu bölgeye gitti. Arda, yardımcı antrenörlerle görüştükten sonra bireysel antrenmana başladı. Arda Güler'in bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu Montella'nın Arda Güler'e yönelik bu yaklaşımı sonrası taraftarlar sosyal medyada İtalyan teknik adama tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

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