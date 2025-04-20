Fenerbahçe taraftarından olay görüntüler: Dj kabinine saldırdılar!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, 10 eksikle mücadele eden rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti. Sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın ardından yönetime istifa tepkisinde bulundu. Taraftarların protestoları sırasında statta yüksek sesle müzik açılması, tansiyonu daha da yükseltti. Tribünlerin tepkisini bastırmak amacıyla yapıldığı iddia edilen bu hamle, bazı taraftarlar tarafından provokasyon olarak algılandı. Bu durum tribünlerde gergin anlara yol açtı. Tepkilerin artması üzerine bazı taraftarlar, müzik yayınının yapıldığı bölüme yöneldi. Yayın kabinine giden taraftarlar, burada küfürlü tezahüratlarda bulunarak camlara yumruk attı. Yaşanan bu gerginlik stat içinde kısa süreli kaosa neden oldu. Olayın büyümesini önlemek amacıyla devreye güvenlik güçleri girdi. Yayın kabini çevresindeki taraftarlar bölgeden uzaklaştırılırken, olayın kontrolden çıkması engellendi.