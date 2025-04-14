Fenerbahçe Medicana 3-2 Galatasaray Daikin | Final Bileti Fenerbahçe’nin!

Giriş Tarihi: 14.04.2025 19:54:27

Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray Daikin'i 3-2'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve finale yükseldi.

Mücadelenin ilk setini Galatasaray, rakibi Fenerbahçe karşısında geriden gelerek 25-23 önde bitirdi ve durumu 1-0 yaptı. İkinci sette sarı-lacivertliler, 25-20'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sete Galatasaray etkili bloklar ve servislerle başladı. Bu seti 25-16'lık net skorla önde geçen sarı-kırmzılılar, setlerde 2-1'lik avantajı yakaladı. Dördüncü sette Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla avantaj sağladı. Fedorovtseva atakları ile maça damgasını vururken dördüncü seti 25-13'lük net bir skorla Fenerbahçe aldı ve skoru 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı. Karar setinde ise sarı-lacivertliler rakibine 15-9 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana finalde Vakıfbank ile karşılaşacak. Final serisi 17 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadeleyle başlayacak.