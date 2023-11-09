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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 21:46 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 01:12

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI 📺 FB LUD maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Bulgaristan'da Ludogorets'in konuğu oldu. Kanarya mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İşte maçta yaşananlar...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Bulgaristan'da Ludogorets'in konuğu oldu. Kanarya mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Maçta Ludogorets'e galibiyeti getiren goller Jauk Piotrowski ve Cruz'dan geldi.

Fenerbahçe Avrupa'da bir sonraki maçına , Adana Demirspor ve Karagümrük maçlarının ardından Nordsjaelland deplasmanında çıkacak.

FENER'DE 4 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 mağlup oldukları Trabzonspor maçının 11'ine göre 1'i zorunlu olmak üzere 4 değişiklik yaptı. Kartal, Samet Akaydın'a statü gereği görev veremezken, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Dzeko'yu yedek soyundurdu. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerine yerlerine Yusuf Akçiçek, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'ye 11'de yer verdi.

Ludogorets karşısında kaleyi Dominik Livakovic'e emanet eden Kartal, dörtlü savunmada Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Orta sahada İsmail Yüksek ile Miguel Crespo'yu oynatan İsmail Kartal, hücum hattını Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'e emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Michy Batshuayi'ye görev verdi.

YUSUF AKÇİÇEK İLK RESMİ MAÇINDA

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, İsmail Kartal tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 2006 doğumlu oyuncu, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi bir maçta terletti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, görev alamadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da sarı-lacivertli ekibi yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, rakip tribünlerde de yer aldı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

'FORTUNA' LUDOGORETS ÜZERİNDE UÇTU

Bulgaristan ekibi Ludogorets'in sembolü olan kartal, maç öncesi stat üzerinde uçuruldu. 'Fortuna' isimli kartal, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

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