UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaşıyor.
Siyah beyazlılarda hedef; 3 maçta alınan kötü sonuçları telafi etmek ve gruptan çıkma adına ümitleri artırmak.
İLK 11'LER
Beşiktaş : Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Amir, Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.
Bodo Glimt : Haikin, Wembangomo, Moe, Bjørtuft, Bjørkan, Fet, Berg, Grønbæk, Sørli, Pellegrino, Moumbagna.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK İSİMLER CAN SIKIYOR!
Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi eksik isimler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.
ABOUBAKAR DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta Gaziantep FK ve Antalyaspor müsabakalarında hastalığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında forma giyebilecek. Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olacak.