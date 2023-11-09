PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 19:49 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 19:59

BEŞİKTAŞ BODO GLİMT MAÇI CANLI İZLE 📺 BJK BDG maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef; 3 maçta alınan kötü sonuçları telafi etmek ve gruptan çıkma adına ümitleri artırmak. Beşiktaş Bodo Glimt maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef; 3 maçta alınan kötü sonuçları telafi etmek ve gruptan çıkma adına ümitleri artırmak.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Amir, Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.

Bodo Glimt : Haikin, Wembangomo, Moe, Bjørtuft, Bjørkan, Fet, Berg, Grønbæk, Sørli, Pellegrino, Moumbagna.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK İSİMLER CAN SIKIYOR!

Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi eksik isimler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.

ABOUBAKAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Gaziantep FK ve Antalyaspor müsabakalarında hastalığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında forma giyebilecek. Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olacak.

SIRADAKİ VİDEO
FENERBAHÇE MAÇI bugün saat kaçta, hangi kanalda? LUDOGORETS FB UEFA maçı Exxen'de mi?
09.11.2023Perşembe
Tuzlaspor'a soruşturma!
09.11.2023Perşembe
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI 📺 GS FBC maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)
09.11.2023Perşembe
Galatasaray taraftarlarının Münih'te heyecanlı bekleyişi sürüyor!
08.11.2023Çarşamba
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz: Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız
07.11.2023Salı
Bunlar da Var
’’Benim amcam Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya’’ VİDEOSU viral olmuştu! Abdullah Kaya Jandarma olayında hapis cezası kararı! 01:07
''Benim amcam Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya'' VİDEOSU viral olmuştu! Abdullah Kaya'ya hapis kararı!
09.11.2023Perşembe
📺 ATV MÜGE ANLI İZLE 🕵️ CANLI YAYIN MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! Atv canlı yayın izle 2023 bugün 9 Kasım 2023 Perşembe | VİDEO 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN 🕵️‍♀ BUGÜN SON BÖLÜM İZLE 📺
09.11.2023Perşembe
Emekliler dikkat! 100 yıl ikramiyesi 5000 TL - BEŞ BİN TL ikramiye ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi! 01:16
Emekliler dikkat! 5000 TL İkramiye için bakan tarih verdi!
09.11.2023Perşembe
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi 04:08
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
09.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA