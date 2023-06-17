Haberler Spor Videoları Fenerbahçe Kulübü Mali Genel Kurulu'nda gerginlik! Üyeler birbirlerine girdi: İşte o anlar…

Fenerbahçe Kulübü Mali Genel Kurulu'nda gerginlik! Üyeler birbirlerine girdi: İşte o anlar…

Fenerbahçe Kulübü Mali Genel Kurulu'nda gerginlik! Üyeler birbirlerine girdi: İşte o anlar…
17.06.2023 15:29

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Ali Koç kürsüde kongre çağrısı yapan Aziz Yıldırıma cevaben “Değişim isteyen arkadaşların sorması gereken niye biri aday olmuyor? Özellikle kötü gittiği zamanlarda mangalda kül bırakmayan lokantalarda eğlenceli görüntüler veren sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlara söylüyorum; çıkartın bir aday. Bir burada şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz cansiperhane hatalarımız da ağır başarısızlık da olsa iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışırken bizim altımızı oyanlara söylüyorum; çıkın aday olun Kongre yapalım. Bu kadar çalışıp bu durumda olmak ne kadar acı biliyor musunuz?  Biz bu durumda keyif mi alıyoruz sanıyorsunuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz. Bilerek mi bunu yapıyoruz” dedi. Kuruldan gelen “Evet” sözleri sonrası bir anda karıştı. Genel Kurul’da bulunan arasında kavga çıktı. İşte o anlar….

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