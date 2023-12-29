Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Süper Kupa final maçına çıkacak. Bu heyecanlı mücadele atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İki takım arasında 114 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 148-127, gol sayısında da 540-496 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılarla sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da 6 kez karşılaştı, taraflar üçer zafer yaşadı. Tarihi final öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

ATV CANLI YAYIN - CANLI TV İZLE

ATV CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN 🟡🔵 FB - GS 🟡🔴 SÜPER KUPA Maçı İzle! ⚽️🥅 İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.

ATV'DE DEV DERBİ



Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak.

SÜPER KUPA İÇİN AYNI SKOR TAHMİNİ!🏆



⚽️ ÖZEL | Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. A Spor yorumcuları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, https://t.co/xDH5MUYKCt editörü Görkem Ağgündüz'ün "Süper Kupa'yı kim alır?" sorusunu yanıtladı. pic.twitter.com/JpBrOncMhk — Takvim (@takvim) December 28, 2023

Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Bu heyecanlı mücadele atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

TAKVİM.COM.TR RİYAD'DA

Takvim.com.tr ezeli rakiplerin Süper Kupa mücadelesini ve yaşananları takip etmek için Riyad'da. Spor editörümüz Görkem Ağgündüz, anbean yaşananları Takvim okuyucularına aktaracak.

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki ekip arasındaki Süper Kupa maçları ve sonuçları şöyle:

Sezon Maç Skor 1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (4-2 pen.) 1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 2013-2014 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2 Pen.)

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB) 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0 23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0 06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0 21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2 10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2 08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0 04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0 24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0



FENERBAHÇE RAKİBİNE 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, son 3 maçta ise rakibine gol atamadı.

Geçen sezon ligdeki her iki maçı da 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahada oynanan lig maçından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle oynadığı son 10 maçta 6 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE FRED OYNAYABİLECEK

Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.

İRFAN CAN SAĞ KANADA, CRESPO VE CENGİZ ÜNDER KULÜBEYE

Süper Kupa finali öncesinde İsmail Kartal, son oynanan karşılaşmaya göre kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor.

Fred'in dönecek olmasından dolayı bu bölgeyi Fred-İsmail Yüksek ikilisiyle kontrol etmeyi hedefleyen Kartal, İrfan Can Kahveci'yi de sağ kanatta görevlendirmeyi planlıyor.

Ligde ilk 11'de sahada yer alan Crespo ve Cengiz Ünder de kulübeye dönecek isimler olacak.

GÖZLER DZEKO-SZYMANSKİ-TADİC ÜÇLÜSÜNDE



Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 44 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü ekibi olurken, takımın üç yıldızı attıkları gollerle öne çıktı.

Gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi'yle paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak.

Kartal, ligde 8 gol atan Szymanski ve 7 golü bulunan Tadic'e de Galatasaray karşısında güveniyor.

Üç futbolcu bu sezon ligdeki 44 golün 27'sine imza attı.

2023 YILINI KUPAYLA KAPATMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün Galatasaray ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak camialarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Kartal, Galatasaray ile kısa bir süre önce karşılaştıklarını hatırlatarak, "Lig maçından sonra kısa da olsa hazırlanmak için zamanımız oldu. Yarınki maçın uzama ve penaltılara gitme ihtimali var. Her türlü olasılığı düşünerek en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir futbolla yarınki maçı kazanıp 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bugüne kadar Süper Lig'de ortaya koyduğumuz iyi ve güçlü bir oyun var. Bunu yarın rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Süper Lig ve kupa maçları için farklı stratejiler gerektiğini dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Derbide kendimize göre planlarımız vardı. Maçı kazanmak için bir kadro sahaya sürdük. Hücum opsiyonları yüksek oyuncularla maça başladık. İlk yarı tam anlamıyla istediklerim olmadığı için ikinci yarı takımın sertleşmesi ve dinamizm kazanması için devre arasında ilk hamlemi yaptım. 68. dakikada King'i alınca oyun bizim kontrolümüze geçti. Maçı tekrar tekrar izledik. İki tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Üç tane de şanssızlık yaşadığımız son paslarımız gol olmadı. İlk yarı vasatın altında oynadık ama mücadele gücümüz yüksekti. Galatasaray'ın da mücadele gücü yüksekti ve üzerimize geldiler. İkinci yarı çok güzel reaksiyon gösterdik. Oyun kısır geçse de kontrol bizim elimizdeydi. Derbiler, kolay kolay unutulmayacak maçlardır. Stratejimiz önce kazanmak, kazanamıyorsak da sahamızda kaybetmemekti. Sonuçta bu uzun soluklu bir maraton."

İsmail Kartal, Galatasaray'ın derbide zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek, "Oyun üstünlüğünü de ele aldık. Rakip takımın oyuncuları 55-60. dakikadan sonra sürekli yere yattı, oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Sürekli yerde yatan, oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı oyunculardı. Berabere kaldığımız için üzüldük. Üç puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Yarın tam kadroyla çıkacağız. Bu maçlar için ekstra motivasyona gerek yok. Hepsi motive durumda. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu Galatasaray'a göstermek istiyoruz. Onlar da iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Daha iyi motive olup, maçı kazanıp, kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZ BİR ŞEKİLDE ELİMİZDEN ALINDI"

İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunda otobüs kurşunlanma olayıyla şampiyonluklarının elinden alındığını savundu.

Fenerbahçe'de 2014 Süper Kupa'yı kazandığını hatırlatan Kartal, "İlk Fenerbahçe teknik direktörlüğümde kupa kazandığım için çok mutlu olmuştum. Ligde de liderdik. Şampiyon olmamız gerekiyordu. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum kurşunlanma olayı olunca önümüz kesilmişti. Biz vermedik, şampiyonluğumuz bir şekilde elimizden alındı. İnsanlar bunları unutuyor ama biz unutmadık. Hala failleri bulunmadı. Bugün ise çok güzel bir saha ve statta oynayacağız. Yarın 9 yıl önce kazandığım Süper Kupa'yı bir kez daha alarak camiamızı mutlu etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

İsmail Kartal, Galatasaray tarafı ile ortak basın toplantısı düzenlenmeme kararıyla ilgili, "Sayın Başkanımız, kulüp yönetimimiz karar veriyor. Bu karara uymak zorundayım. Bu kararın neden alındığı iyi araştırılsın." dedi.

"FRED OLMADIĞI ZAMAN BAZI MAÇLARDA ZORLANDIK"

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, orta saha oyuncusu Fred'in yokluğunda zorlandıklarını belirterek, "Fred çok iyi ve kariyerli bir oyuncu. Oynadığı zaman bize çok şey katıyor ama diğer futbolcularımız da değerli. Fred olmadığı zaman bazı maçlarda zorlandık. Ancak bizim için Fenerbahçe'de çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncu değerlidir." diye konuştu.

Samet Akaydın'ın ara transferde takımdan ayrılması ihtimalinin sorulması üzerine Kartal, "Öyle bir şey yok. Ben kadroya almadım. Bu kadar." diyerek sözlerini tamamladı.

HEDEFİMİZ DE 2023'TE İKİNCİ KUPAYI KAZANMAK



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak yılı 2 kupa ile kapatmak istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Buruk, "Tarihinde çok fazla kupası olan iki takımın finali olacak. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Geçen sezondan beri kupa kazanmak bizim için en büyük hedefti. Önce şampiyonluğu kazandık. Şimdiki hedefimiz de 2023'te ikinci kupayı kazanmak. Bunun için buradayız. Bizden beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Güzel bir atmosfer var. Saha çok güzel. Bunun da maça olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Futbol olarak üste çıkılan bir derbi olsun. Hocalar olarak bunu istiyoruz ama bazen sahada çıkmayabiliyor." diye konuştu.

ÖZEL | Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısında https://t.co/xDH5MUYKCt editörü Görkem Ağgündüz'ün "Penaltı atışları için hazırlık yaptınız mı?" ve "Bu sahada antrenman yapmadınız. Bunun bir dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz?"… pic.twitter.com/kn87emjU1S — Takvim (@takvim) December 28, 2023

Buruk, iki takımın da Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, "Türkiye'ye yakışır bir derbi olmasını istiyorum. Keşke burada rakibimizle beraber oturabilseydik. Ancak rakibimizin böyle bir kararı oldu. İnşallah bizlere, ülkemize yakışır şekilde futbolun ön plana çıktığı güzel bir derbi olur." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ortak düzenlenmemesiyle ilgili soru üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Aynı masaya oturmayacaklarıyla ilgili bir karar alındı. Yarın yine sahada birbirimizin elini sıkacağız, birbirimize sarılacağız. Aynı dostluk mesajını sahada vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"KARŞIMIZDA PASLA ÇIKAN BİR TAKIM YOKTU"

Okan Buruk, Süper Lig'de 4 gün önce yapılan derbide Fenerbahçe'nin çok geride beklediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda yapılan derbideki oyunla ilgili soru üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Bayern Münih'e karşı önde bastık. Fenerbahçe'ye de önde bastık. Fenerbahçe, pastan çok uzun topla çıkmayı tercih etti. Karşımızda pasla çıkan bir takım yoktu. Geriden oyun kurmamıza ilk yarıda çok fazla müsaade ettiler. Bir deplasman takımı olarak rakibimiz beklentimizden daha fazla geride kaldı. Benzer kadrolarla maça çıktık. Bireysel beceride iki takım da beklentinin altında kaldı. Bu da hem sonuç hem de istatistiksel olarak iyi bir şey çıkarmadı. Hedefimiz yarın daha iyisini yapmak. Takımlar biraz daha rahat olacaktır. Derbinin havası, baskısı var. Bu bambaşka. Oyuncular zaman zaman kaybetmemek için davranabiliyor. Hedefimiz yarınki maçta hem iyi oynamak hem de kazanmak."

"ICARDİ'NİN YÜZÜNDE KIRIK OLUŞTU"

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'de kırık oluştuğunu söyledi.

Arjantinli yıldızın oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceklerini dile getiren Buruk, "Icardi, bugün maske ile antrenmana çıktı. Yüzünde kırık oluştu. Fenerbahçe derbisinde 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları koruması lazım. Hakemlerden oyuncuları sahada daha çok korumasını isteyeceğim. Hakemlere yapılan saldırıda hepimiz onları koruduk. Hakemler de oyuncuları korumak zorunda. Icardi ile ilgili yarın karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"FRED'İN OYNAMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ DA OLABİLİR"

Buruk, Fenerbahçe'de Fred'in oynamasının kendileri için avantaj olabileceğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin derbide Brezilyalı orta saha oyuncusundan yararlanamadığının hatırlatılması üzerine 50 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Rakibimizin analizini yaptık. Galatasaray kadar agresif olmasa da ön alan baskısını yapmaya çalışan bir takımdı. Ancak son maçta geride beklemeyi tercih ettiler. Yarın daha farklı bir şey çıkabilir. İyi ayaklara sahibiz. Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan, oyunun iki yanını da oynayabiliyor. Kerem geldiği güne göre daha agresif ve top kazanan bir oyuncu oldu. Mertens, alanları iyi ve etkili kullanan bir oyuncu. Fred'in gelmesiyle oyun biraz daha değişecek. İrfan Can da o profilde bir oyuncu ama yerini kaybetmedi. Fred daha çok gezen, kanatlara çıkabilen bir oyuncu. Bizim açımızdan orta sahadaki boşluk zaman zaman avantaj da olabilir. Orta sahayı daha rahat geçebiliriz."

"OYUNCULARIMIZA DA SAYGI DUYULMASI GEREKİYOR"

Okan Buruk, rakiplerinden oyuncularına saygı duymasını beklediğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 4 gün önceki derbide sarı-kırmızılı futbolcuların yerden kalkmadığını söylediğinin hatırlatılmasıyla Buruk, "Ben de, 'Rakip devamlı hakemin başındaydı. Devamlı itiraz ettiler.' diyebilirim. Ancak oyunculara saygı duymak gerek. Ben Fenerbahçeli oyuncuların hepsine, saha içindeki hareketlerine saygı duyuyorum. Bizim oyuncularımıza da saygı duyulması gerekiyor. Üst düzey oyuncular en iyisini yapmak için sahaya çıkıyor. Suçlamak yerine iki takım oyuncularını korumamız, onlara sahip çıkmamız lazım. Bizim yaptığımız baskıyla oyun kaliteleri geri gidiyor. İki takım oyuncularının yarın iyi niyetli olacağına inanıyorum. Buna inanıyor ve güveniyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, penaltılara çalışıp çalışmadıklarının sorulması üzerine, "Daha çok Muslera çalıştı. Penaltıların hepsini kurtararak takımın moralini bozdu." yanıtını verdi.

"HAK EDENİN KAZANACAĞI BİR MAÇ OLSUN"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Fair play içinde, güzel bir maç olmasını istiyoruz. İnşallah güzel bir futbol oynanır. Neticesinde kupa olacağı için mutlaka bir kazanan çıkacak. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN