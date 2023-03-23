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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! | (FB BJK derbi tarihi ve saati)

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! | (FB BJK derbi tarihi ve saati)
23.03.2023 15:18

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Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Kadıköy'de oynanacak dev maç 2 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre 27. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi 2 Nisan Pazar günü olarak açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir.

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