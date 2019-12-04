Fatih Terim'den maç sonu bomba açıklama: Bir an evvel bitsin diye oynadılar 04.12.2019 23:39

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor karşısında büyük bir şok yaşadı. TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor, sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup ederek tur için avantajın sahibi oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, "Bana göre sahanın en iyilerinden biri de Emin'di zaten. Diğerleri de bugün bir an evvel bitsin diye 90 dakika geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor karşısında büyük bir şok yaşadı. TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor, sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup ederek tur için avantajın sahibi oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları:

Tuzlaspor'un çok iyi oynadığını, çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Bizim de mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Özeti bu.

Oyuncular sahaya çıktıkları zaman bu formayı vermemeliler. Onlar bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi bir performans beklerdim onlardan. Bu kadar kaçırdık da, böyle oynadık da denecek bir durum yok. Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım.

Şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Bana göre sahanın en iyilerinden biri de Emin'di zaten. Diğerleri de bugün bir an evvel bitsin diye 90 dakika geçirdiler.